Borsa di Milano oggi 16 gennaio 2023

(Di lunedì 16 gennaio 2023)– . Avvio di settimana in rialzo per Piazza Affari, al pari delle altre Borse europee. Sul Ftse Mib (+0,46%) ad un passo dai 26mila punti, in luce Tim (+3,3%) con le dimissioni dal consiglio di amministrazione del ceo di i Vivendi, Arnaud de Puyfontaine.

