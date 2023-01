Bonaccini sale una sedia per parlare e Repubblica ne fa subito un’icona | “Che bello | ripartiamo da qui”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Comizio improvvisato su unaper Stefanonel piazzale antistante il complesso del Belvedere di San Leucio a Caserta. L’incontro, inizialmente previsto in una sala interna dello storico ex setificio, si è dovuto svolgere all’aperto perché il numero di persone accorse, oltre 500, era di gran lunga superiore alla capienza della sala.a Caserta: comizio su unaIl candidato alla segreteria del Partito democratico ha quindi deciso di restare all’aperto. “Salgo su unaper farmi sentire da tutti, come nei comizi degli anni ‘70”, ha esordito divertitoall’inizio del suo intervento. Unache diventa“icona” Ora, sarà stato il richiamo agli anni Settanta, con le sue fiammanti passioni politiche, oppure ...

ilmattino.it

Abbiamo scritto sterilizzazione: se il prezzooltre una determinata soglia, quello che lo ... lo ha affermato Stefano, candidato alla Segreteria nazionale del Partito democratico ...E l'espressione non deve disturbare gli opinionisti delleda tè, che negli ultimi due anni non ... E il PD Enrico Letta , Stefanoe Elly Schlein , Paola De Michelis e Gianni Cuperlo , ... A Napoli incontro Bonaccini-Manfredi-Decaro: «Mezzogiorno al centro della politica» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...