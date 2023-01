Globalist.it

Non temo che il Pd finisca - ha aggiunto- ma la sua irrilevanza, che è anche peggio. Ma sono cose che abbiamo già visto, e ci si può rilanciare anche in tempi minori rispetto a quanto si ...'Se divento segretario il primo incontro lo chiedo a Giorgia Meloni ', dice Stefanoda Arezzo, dove parla già da leader del Partito democratico. Il candidato alla segreteria dem intende vederla 'per dire che troverà in me non un nemico ma un avversario che darebbe e ... Bonaccini (Pd): “Se vinco, i candidati al Parlamento li sceglieranno le primarie” "Se divento segretario vi garantisco che la prossima volta i candidati al Parlamento li scelgono i veneti con le primarie perché è giusto cogliere la vicinanza di coloro che vengono candidati".Il candidato alla segreteria del partito non chiude ai vecchi fuoriusciti. "Se diventiamo forti gli altri ci seguiranno. No ad alleanze a tavolino" ...