(Di lunedì 16 gennaio 2023) Stefanocon un post su Facebook ha condiviso le sue linee programmatiche in vista delle primarie per la segreteria del Pd, soprattutto in merito al tema del. "Ilè la nostra ...

Globalist.it

Stefanocon un post su Facebook ha condiviso le sue linee programmatiche in vista delle primarie ... "Il lavoro è la nostra priorità:il partito laburista che serve al Paese per ...... ecco la sua storia "Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro,insieme ... durante l'incontro "Parte da noi" ha lanciato la sua sfida a Stefanoper il prossimo ... Bonaccini (Pd): “Costruiamo un partito laburista, per dare nuova dignità al lavoro” Bonaccini: "Il lavoro è dignità, ma in Italia è troppo spesso povero, precario e insicuro. E il nostro Paese è fanalino di coda nell'Unione europea per l'adeguamento degli stipendi negli ultimi 30 ann ...La candidata alla segreteria che predicava un cambiamento radicale è pronta a ripartire... da D'Alema e Bersani ...