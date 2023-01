Bolsonaro indagato per il tentato golpe

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il governo brasiliano hasull’ex presidente della repubblica, Jair, per un presunto tentativo dihaun colpo di stato, lo abbiamo visto tutti e se vi siete persi i retroscena leggete qui. Ora è chiaramente iniziata un indagine verso di lui e il suo comportamento illecito. Molte sono le ombre su questo avvenimento e vale la pena analizzarle insieme. La “bozza segreta” che prevedeva il tentativo di Colpo di Stato La decisione di far partire le indagini si lega proprio a questo ritrovamento. Infatti è stata presa dopo il ritrovamento di una bozza di decreto, nella casa dell’ex ministro della giustizia, Anderson Torres. In questa bozza si ipotizzava chiaramente il ribaltamento del risultato delle elezioni di ottobre, vinte da Lula. Non c’è molto margine ...

Il Fatto Quotidiano

... Anderson Torres destituito domenica durante l'attacco, eper connivenza, resta in ... E pare che anche l'ex presidente, Jair, già prima di essere incluso nella lista degli indagati ...... Anderson Torres , destituito domenica durante l'attacco, eper connivenza, resta in ... Risulta che anche l'ex presidente, già prima di essere incluso nella lista degli indagati come ... Arrestato l’ex ministro di Bolsonaro Fernando Torres per l’assalto al Parlamento L'ex presidente Jair Bolsonaro ha cambiato il suo numero di cellulare per paura di essere intercettato dalla giustizia brasiliana che indaga sull'attacco ai Palazzi delle istituzioni di domenica scors ...La Corte Suprema del Brasile ha stabilito di includere Jair Bolsonaro nell'inchiesta sull'incitamento alla rivolta dell'8 gennaio a Brasilia. I pubblici ministeri fanno riferimento ad un video pubblic ...