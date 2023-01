Bollette luce e gas | controllo consumi tramite Spid | come fare

Leggi su risparmioggi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Lee gas continuano a essere care, un problema non indifferente per moltissime famiglie italiane che, oltre al caro vita, devonoi conti con costi sempre più elevati per l’energia. Il 2023, per il momento, non ha portato miglioramenti in questo senso, e molti cittadini si trovano in difficoltà per quanto riguarda il pagamento delle. Per conoscere il proprio consumo di energia è possibile consultare la bolletta sul sito del proprio fornitore, oppure utilizzare il sito “Il portale dei” dell’Arera, che offre un accesso più veloce alle letture deidelle forniture di cui siamo titolari, utilizzando lorisparmiare suidie ...