Blue Monday | perché oggi è il giorno più triste dell' anno

IL GIORNO

Non saremo più tristi del solito . Di cosa parliamo Ma del, il fantomatico giorno più deprimente dell'anno . Una data inventata di sana pianta, ma di cui nonostante tutto si sente parlare ogni anno con cadenza regolarissima, soprattutto nelle ...Lunedì 16 gennaio cade il, ricorrenza nota anche come il giorno più triste, più buio, più deprimente dell'anno. ... Blue Monday 2023: ma il 16 gennaio è veramente il giorno più triste dell'anno - Cronaca A gennaio l’atmosfera spensierata delle feste lascia il posto al Winter blues, la nostalgia e spossatezza invernale, che raggiunge il suo apice il terzo lunedì del mese, il giorno più faticoso e trist ...Buongiorno. Ma è davvero buono Insomma, oggi è il giorno più triste del 2023. Almeno secondo uno "studio" che ha stabilito che il terzo lunedì di gennaio è il momento più cupo dell'anno. Perché E so ...