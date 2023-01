Blue Monday | dieta e allenamento per combattere la tristezza

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Pexels Photo – Andrea Piacquadio Anche quest’anno ilè arrivato. Il 16 gennaio è il giorno più triste dell’anno, teorizzato per la prima volta nel 2005 da Cliff Arnall, psicologo dell’Università di Cardiff. Attraverso un’equazione matematica, l’esperto ha dimostrato che il terzo lunedì di gennaio è il giorno peggiore per l’umore degli esseri umani. I motivi? In genere in questo giorno siamo nel culmine dell’inverno, il clima è particolarmente inclemente, le vacanze natalizie sono ormai dimenticate, le prossime ci appaiono lontanissime e i ritmi di lavoro post-ferie sono ridiventati quelli consueti. Ma si può correre ai ripari.: il ruolo della luce e i consigli dell’esperta Sicuramente è vero che in inverno potremmo soffrire di stanchezza e malessere legati all’assenza di luce. A spiegarlo ...

IL GIORNO

Stiamo parlando del, quello che è considerato, da alcuni anni a questa parte, il giorno più triste dell'anno. Ma perché, da un momento in poi, si è sentito il bisogno di individuare una ...Nel 2023 ilcade il 16 gennaio. Ma di cosa si tratta e cosa c'è di vero in questa ricorrenza E da dove viene questo nome che parrà bizzarro ai non anglofoni Cos'è ilPrende il nome di ... Blue Monday 2023: ma il 16 gennaio è veramente il giorno più triste dell'anno - Cronaca Arriva puntuale anche quest'anno il "Blue Monday", il giorno considerato come il più triste dell'anno. La data è fissata per lunedì 16 gennaio, come da tradizione il terzo lunedì del primo mese dell'a ...Scacciamo la malinconia con la lettura! Ecco 5 titoli perfetti per sorridere ed allontanare la tristezza del Blue Monday.