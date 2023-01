Blue Monday 2023 | oggi è il giorno più triste dell’anno È davvero così?

IL GIORNO

Alcuni invece, sono talmente tristi da meritarsi un'appellativo mondiale: è il caso del terzo lunedì di gennaio, conosciuto da tutti come il, ovvero il giorno più triste dell'anno. Non ...Aggiornamenti e focus: i consigli per viverlo serenamente: i consigli per viverlo serenamente f in t Blue Monday 2023: ma il 16 gennaio è veramente il giorno più triste dell'anno - Cronaca Il blue monday è visto come il giorno più triste dell'anno: è vero come combattere disagio e malessere scopri le risposte della Dr.ssa Messina, Psicologa.Commentando i motivi della giornata più triste dell’anno, lo psichiatra Enrico Zanalda analizza un possibile effetto post-pandemia e suggerisce come giocare ...