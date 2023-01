Blue Monday 2023 | istruzioni beauty per mettere migliorare l' umore

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Non buttiamoci giù: anche se il calendario segna che oggi, 16 gennaio, è in assoluto il giorno più triste dell'anno proviamo a cambiare le carte in tavola. Come? L'antidoto scaccia pensieri è prendersi cura di sé con trattamenti di bellezza ad hoc e i cosmetici dal potere terapeutico