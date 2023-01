Blitz del Ros dei carabinieri | arrestato Matteo Messina Denaro

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl boss di Castelvetrano era latitante da 30 anni. È stato catturato dal Ros deiin una struttura sanitaria in cui era andato per accertamenti clinici. Il presidente Meloni: “Il governo assicura che la lotta alla criminalità mafiosa proseguirà senza tregua”. “Oggi 16 gennaio 2023 idel Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Regione Sicilia nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo hanno tratto in arresto il latitanteall’interno di una struttura sanitaria a Palermo dove si era recato per sottoporsi a terapie cliniche”. Lo afferma all’AGI il generale di divisione Pasquale Angelosanto, comandante dei Ros. É finita oggi, dunque, la latitanza del boss...