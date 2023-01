Black Adam | Noah Centineo elogia Dwayne Johnson | “sul set eravamo una famiglia”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’attoreha un bel ricordo della lavorazione di, laddove interpretava Atom Smasher alias Albert “Al” Rothstein, ed in particolare modo ha recentementeto il collegaper la sua gentilezza sul set e per il suo incredibile carisma evidenziando come quest’ultimo sia stato in grado di guidare letteralmente il progetto. In un’intervista con The Hollywood Reporter,ha parlato del suo periodo da co-protagonista nei panni della recluta della Justice Society of America, Atom Smasher, e di ciò che ha imparato dalle riprese del blockbuster firmato DC. “Non credo di essermi mai goduto quattro mesi di riprese come durante le riprese di quel film“, ha detto, menzionando le sue esperienze positive con il cast ed ...

C'è grande attesa per la pellicola diretta dal regista Jaume Collet - Serra, adattamento cinematografico dei fumetti DC Comics. Il filmtratta la storia di un uomo che viene ridotto in schiavitù e ucciso dai capi del popolo. Grazie al potere del mago Shazam viene riportato in vita e acquisisce dei poteri divini. Nel cast ... Black Adam, Centineo parla di James Gunn e Peter Safran alla guida dei DC Studios Noah Centineo, uno dei protagonisti di Black Adam, ha voluto dire la sua sull'arrivo di James Gunn e di Peter Safran alla guida della DC ...Continua a far parlare di sé la nuova gestione dei DC Studios a opera di James Gunn e Peter Safran, e l'ultima star a cui è stato chiesto un parere al riguardo è l'attore di Black Adam Noah Centineo.