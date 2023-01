Biglietti MotoGP Mugello 2023 | prorogati i tempi di acquisto

Motorsport.com - IT

Gli appassionati dellaavranno tempo fino a domenica 22 gennaio per assicurarsiprati e tribuna a prezzi scontati. Visto l'alto numero di richieste, l'Autodromo Internazionale del ...... Gran Premio d'Italia: al via la prevendita deilunedì 19 dicembre 15 Dicembre 2022 Perseguitano la figlia per aver sposato uomo 27anni più vecchio, arrestati padre e madre 11 Maggio ... MotoGP | Mugello: prorogate al 22 gennaio le promozioni per i biglietti I biglietti sono già in vendita per assistere ad uno tra i GP più attesi dell'anno, sicuramente tra i più emozionanti per Storia, spettacolo e caratteristiche tecniche di una pista unica al mondo. Gli ...Ancora una settimana per assicurarsi i migliori posti super scontati per il Gran Premio d'Italia di MotoGP 2023. Biglietto prato domenica a partire da 55€, 112€ per la tribuna.