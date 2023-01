Biathlon | Coppa del Mondo | 11 gli azzurri in gara nella tappa di Anterselva

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La prossimadelladeldipropone l’appuntamento stagionalemitica località di, ultimaprima della pausa per i Mondiali di Oberhof (Ger) dal 6 al 9 febbraio. Qui si svolgeranno sprint, pursuit e staffette da giovedì 19 a domencia 22 gennaio. 11 gliche saranno presenti, 5 atlete (Samuel Comola, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Rebecca Passler) e 6 atleti (Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Daniele Cappellari, Patrick Braunhofer e Daniele Fauner). In aggiunta a loro, ci sarà anche per fare riabilitazione Lukas Hofer, ancora a digiuno di competizioni in questa annata. SportFace.