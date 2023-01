Biathlon | Cdm | undici azzurri in gara ad Anterselva

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023), 16 gen. -(Adnkronos) - L'Italia delsi prepara ad affrontare la sesta tappa stagionale di Coppa del Mondo, ultimo appuntamento prima della pausa per i Mondiali di Oberhof (Germania). Da giovedì 19 a domenica 22 gennaio si gareggerà ad. La squadra azzurra sarà presente conbiathleti nella località altoatesina. Si tratta di Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer e Rebecca Passler in campo femminile e Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Daniele Cappellari, Patrick Braunhofer e Daniele Fauner tra gli uomini. Si aggregherà al gruppo a scopo riabilitativo anche Lukas Hofer. Quest'ultimo, ancora a digiuno di competizioni in questa stagione per via di un'infiammazione ai tendini tibiali della gamba sinistra, proverà a forzare il rientro in vista ...