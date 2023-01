Biathlon | calendario Coppa del Mondo Anterselva 2023 | programma | orari | tv | streaming 19-22 gennaio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dopo la tappa di Ruhpolding (Germania), in cui l’Italia ha conquistato una vittoria con Lisa Vittozzi (nell’individuale) più altri due podi (nella staffetta con Samuela Comola, Vittozzi, Rebecca Passler e Dorothea Wierer e nella mass start sempre con Vittozzi), ladeldisi sposterà in questo fine settimana sulle nevi italiane di. La tappa nel Bel Paese comincerà giovedì 19alle 14:30 con la sprint femminile di 7.5 km e terminerà poi domenica 22 con la staffetta femminile (alle 11:45) e quella maschile (alle 14:30). Nel mezzo ci saranno la sprint maschile (venerdì alle 14:30) e le due gare ad inseguimento (sabato alle 13:00 quella maschile e poco più tardi, alle 15:00, quella femminile). Le gare disi potranno ...

OA Sport

