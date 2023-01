Bianchi M5s | ' Nessuna pregiudiziale contro il Pd | ma non capisco i dirigenti del Lazio'

Fanpage.it

Regionali nel Lazio, è botta e risposta a distanza tra il candidato del Pd Alessio D'Amato e la candidata delDonatella. Secondo quest'ultima, intervistata dal Corriere della Sera, "Non c'è mai stata una pregiudiziale, la volontà di rompere con il Pd. Il problema è l'incoerenza programmatica e la ...... che, cioè, alcuni candidati al Consiglio regionale invitino o lascino liberi i propri elettori di votare la candidata governatriceDonatella(o quello del centrodestra Francesco Rocca), ... Regionali Lazio, candidata M5S Bianchi: Su inceneritore nessun ... «Il Pd laziale non si capisce, dice di non essere così innamorato del termovalorizzatore mentre i Dem romani sostengono i poteri commissariali per il sindaco Gualtieri».Al via la corsa per le regionali del Lazio. Sono sei in tutto i candidati alla presidenza, in calo dai nove della precedente tornata del 2018, quando a vincere di un soffio fu Nicola Zingaretti. In ca ...