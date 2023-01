“Bersagliera per sempre” | il ricordo della stampa estera | l’addio dei big della cultura e della politica

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Regina del cinema italiano,per, star europea, bomba italiana. A poche ore dalla notiziamorte di Gina Lollobrigida, che si è spenta oggi all’età di 95 anni, impazzano sui social commenti e profili, nazionali e internazionali,grande diva italiana del dopoguerra. Laricorda la bellezza voluttuosa di Gina Lollobrigida In Francia, Le Monde ricorda “la bellezza voluttuosa” dell’attrice, mentre le Figaro la incorona come “regina del cinema italiano” e ricorda come Marilyn Monroe si fosse presentata un giorno come “la Lollobrigida americana“. In Gran Bretagna, la Bbc lamenta la scomparsa “di una delle maggiori star del cinema europeo degli anni 50 e 60”. E la descrive come la ...