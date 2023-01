Berrettini-Murray | quando si gioca | orario e tv Australian Open 2023 | programma | canale | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Domani, nel terzo match della Rod Laver Arena (inizio deldalle 01:oo italiane), vedremo in scena Matteo. Il n.1 d’Italia affronterà nel primo turno deglilo scozzese Andy, ex n.1 del mondo e capace di raggiungere in ben cinque circostanze la Finale di questo torneo, senza però mai conquistare il titolo.arriva all’appuntamento con una buona dose di fiducia per quanto messo in mostra nel corso della United Cup, competizione per nazioni a squadre miste nella quale l’Italia si è spinta fino alla Finale, uscendone sconfitta contro gli Stati Uniti. In questo torneo, il romano si è tolto la soddisfazione di battere il polacco Hubert Hurkacz e il norvegese Casper Ruud,tori di primissimo ...