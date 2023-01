Agenzia ANSA

Lo ha detto Silvionel corso della presentazione dei candidati di Forza Italia alle elezioni regionali lombarde a Villa Gernetto. "Masiamo portatori di idee e principi che nessuna ...Razza speciale e maledetta, peritaliani che abbiamo dovuto subirli e per loro stessi che si ...1994 e che si avvitano ormai penosamente a lanciare messaggi doppi e tripli a Silvio, ... Berlusconi, noi coerenti e con gli alleati siamo leali - Politica Milano, 16 gen. (askanews) - "Con i nostri alleati c'è un rapporto assolutamente leale che ci consente di governare bene sia a Roma che nelle regioni". Lo ha assicurato il presidente di Forza Italia ...Chi gli è vicino giura che a tornare in campo non ci pensi nemmeno. E del resto era stato lui stesso a metterlo in chiaro al primo ritorno televisivo da Lucia Annunziata, lo scorso ...