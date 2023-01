Berlusconi | “Meloni verrà ad Arcore | sosteniamo lealmente il governo”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ieri ho fatto gli auguri a Giorgia, abbiamo parlato di tante cose e in una telefonata cordialissima e lunga abbiamo stabilito di vederci e l’ho invitata per un pranzo o una cena ad. Mi ha detto chesicuramente”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio, alla presentazione dei candidati azzurri alle regionali in Lombardia. Con“ci sentiamo, dobbiamo intensificare i nostri rapporti e mettere a frutto la mia esperienza internazionale di oltre 30 anni” ha affermato. “e sosterremoile le decisioni che assumeremo collegialmente” ha sottolineato il presidente di Forza Italia. “Ma questo – ha aggiunto – non significa rinunciare alla nostra ...

Adnkronos

18.48:"Non vedo altri come" "Sosteniamo lealmente il governo. Questo non significa rinunciare alla nostra identità,ma tener fede a un patto di lealtà con gli elettori". Così il ...