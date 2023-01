(Di lunedì 16 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Un governo fatto di forze politiche diverse, che un giorno potranno, mi auguro, realizzare una casa comune, ancora una volta guardando al modello della democrazia americana, dove ilRepubblicano ha fatto sintesi di diverse anime e culture che si sono unite su un programma comune, sollecitate da un comune sentire dei cittadini”. Lo ha detto Silvio, presidente di Forza Italia, oggi pomeriggio in occasione della presentazione delle liste di Forza Italia per la Regione Lombardia a Villa Gernetto (Monza Brianza). “Oggi e per ille anime che noi rappresentiamo, quella liberale, quella cattolica, quella garantista, devono avere un ruolo essenziale, determinante non solo per i loro numeri ma per il loro valore politico. Un centro-destra di governo, in un grande paese europeo, deve avere queste ...

Quando tra il cofondatore del Pdl e l'allora premier si consuma il dissidio che porta alla scissione. Fini decide infatti di abbandonare il partito, e con alcuni fedelissimi fonda '... Girolamo Sirchia, ai tempi del secondo Governo. Berlusconi "In futuro spero in un partito unico come repubblicani Usa" Lo ha detto Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, oggi pomeriggio in occasione della presentazione delle liste di Forza Italia per la Regione Lombardia a Villa Gernetto (Monza Brianza). Chi gli è vicino giura che a tornare in campo non ci pensi nemmeno. E del resto era stato lui stesso a metterlo in chiaro al primo ritorno televisivo da Lucia Annunziata, lo scorso ...