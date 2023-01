Bergonzi | Il Napoli è stato sontuoso contro la Juventus

(Di lunedì 16 gennaio 2023) A "1 Football Club" su 1 Station Radio, ha parlato Mauro, ex arbitro, di seguito le sue parole: Parere sull'arbitraggio di Roma-Fiorentina? "Guardavo la partita e mi immedesimavo in Giua, il quale ha motanta personalità. Tuttavia, in tutte le circostanze nelle quali fischiava, era intralciato dai giocatori della squadra di casa". Strategia della Roma? "Non ho informazioni tali, ma credo di sì. I calciatori giallorossi sono abituati a questo atteggiamento sbagliato, il quale condurrà a probabili conseguenze. I direttori di gioco dovrebbero difendersi da questa condotta, ci saranno sicuramente dei provvedimenti. In questo weekend, tuttavia, gli arbitri hanno svolto un ottimo operato. Se si considera la gara di venerdì, ilcon la Juve. In circostanze ...

Napoli Magazine

- Juventus,promuove Doveri .- Juventus, i precedenti di Doveri con le due squadre. Nei precedenti con Doveri , per ilprima di ieri si contavano 19 vittorie, 9 pareggi ...L'ex arbitro Mauroè intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare così l'arbitraggio di Daniele Doveri in- Juventus: "Sono partite in cui la notte prima si fa fatica ad addormentarsi bene, ci si ... L'EX ARBITRO - Bergonzi: "Napoli nettamente superiore alla ... A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro internazionale Mauro Bergonzi, attuale moviolista Mediaset: Parere sull'arbitraggio di Roma-Fiorentina ...L’ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare così l’arbitraggio di Daniele Doveri in Napoli-Juventus ...