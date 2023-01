(Di lunedì 16 gennaio 2023). I nomi sono di fantasia, le storie reali. C’è Marta, che diventa aggressiva quando mamma e papà le dicono “adesso spegni quell’affare”. E Michele, che ogni mattina si addormenta in classe perché la notte è attaccato allo smartphone. Giulia, invece, è rimasta a secco di autostima: dice che i ragazzi e le ragazze che ‘segue’ suihanno vite molto piùssanti della sua: sono più belli e performanti. Con più amici, più soldi, più successo, più tutto. Fatica a distinguere tra la vita in vetrina deie quella reale di tutti i giorni: fatta di alti ma anche di bassi, di quella ‘normalità’ che inizia a mal sopportare. “Sentendosi non all’altezza si può finire col rinunciare alla vitae perché troppo competitiva. A quel punto l’online può rappresentare l’ultimo collegamento col ...

BergamoNews.it

Debole, perfoprabile e mal piazzata, invece, in occasione del corner: Lassana perde Scalvini che di testa fa. 3 - 1 al 23'. Decisivo (purtroppo in negativo) di nuovo Fazio al 37'. Lo punta ...Nella passata stagione afinì 1 - 1 mentre nella gara di andata si era imposta di misura la ... Secondoin A per lui dopo quello dell'Olimpico con la Roma 20' LOOKMAN!!! 2 - 1 ATALANTA!!! ... Bergamo, il centro che cura la dipendenza dai social: “Richiesta altissima, intere famiglie da rieducare” Al posto di una villa sottratta alla criminalità e già demolita, a Gorlago troverà spazio il Centro autismo della valle Cavallina. Il servizio di Monica Armeli - Bergamo Tv.StampaPeserà come un macigno per molto tempo questa pesantissima sconfitta subita dalla Salernitana a Bergamo contro l’Atalanta che passeggia per 8-2 su quel che resta della squadra allenata da Davide ...