Bereszynski | «Spalletti? Ha grande determinazione | per lui ogni dettaglio è importante»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il nuovo acquisto del Napoli,, arrivato in prestito dalla Sampdoria nel mercato di gennaio, ha rilasciato un’intervista a SportMediaset. Ha raccontato la trattativa che lo ha portato nella squadra di Luciano. «Dopo il Mondiale ho saputo che avevo una possibilità di arrivare a Napoli, sarebbe durata poco, per uno scambio con Zanoli e Contini, che alla fine non è venuto. Per me è stata una bellissima notizia, un bellissimo regalo di Natale. Essere qui è unonore, sono molto contento».continua: «E’ una cosa per cui ho lavorato tutta la mia carriera, questo era il mio sogno: arrivare in una squadra forte come il Napoli. Abbiamo i nostri obiettivi e vogliamo fare tutto, fino alla fine». Ha raccontato che il primo che ha sentito, prima di arrivare a Napoli, è stato ...

Notizie Napoli calcio . Bartosz Berezynski , neo terzino destro del Napoli , potrebbe esordire domani in Coppa Italia contro la Cremonese . Bartosz Bereszynski è pronto a fare il debutto con la maglia del Napoli, contro la Cremonese in Coppa Italia (domani ore 21, diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it)