Bereszynski | 'Napoli un sogno | il mio regalo di Natale Ecco cosa è successo dopo la vittoria con la Juve'

CalcioNapoli24

A SportMediaset: "Coppa Italia e campionato Giochiamo sempre per vincere tutto: se c'è la possibilità di vincere due cose ne vinciamo due". Il nuovo acquisto del, arrivato in prestito dalla Sampdoria nel mercato di gennaio, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset. Ha raccontato la trattativa che lo ha portato nella squadra di Luciano ...: intervista a Mediaset, arrivato adalla Sampdoria , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ... Bereszynski: "Napoli un sogno, il regalo della mia carriera. Spalletti è maniacale! Che gruppo: vogliamo vincere tutto ... "Ho lavorato tanto per arrivare a questo sogno di giocare in una squadra forte come il Napol" Potrebbe partire titolare contro la Cremonese in Coppa Italia Bartosz Bereszynski. L'ex terzino della ...Bereszynski ha rilasciato un'intervista a SportMediaset. Parla del suo arrivo a Napoli, del gruppo e di Luciano Spalletti ...