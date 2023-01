Bereszynski | messaggio da brividi per Napoli

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Bartoszai microfoni di sportmediaset ha manifestato tutta la sua felicità per essere arrivato aldi Spalletti e Kvaratskhelia. Ilha fatto un nuovo importante acquisto per la stagione in corso: Bartosz, laterale polacco classe 1992., che arriva dal Sampdoria, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sportmediaset in cui ha parlato del suo arrivo alla squadra e dei suoi obiettivi per la stagione. “Sono davvero emozionato di essere qui a– ha dichiarato– Ho lavorato tanto per arrivare fin qui e questo è un sogno che si realizza per me. Ho trovato un grande gruppo di compagni di squadra e un allenatore eccezionale in Luciano Spalletti. Sono entusiasta di poter contribuire alla squadra e far parte della ...