Benzinai | Se non cambia il decreto prezzi lo sciopero è confermato

Contropiano

I distributorinascondono l'insoddisfazione per il decreto trasparenza del governo entrato recentemente in ... lo sciopero dei, previsto per le giornate del 25 e 26 gennaio 2023 , era ......Vincenzo mentre il presidente nazionale della Figisc Bruno Bearzi avverte che ' se domani nell'incontro al Mimitsi riparte dal decreto si conferma lo sciopero ' . E nel giorno in cui i... Lo sciopero dei benzinai non è affatto scongiurato Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...FlixBus Italia chiede al governo un intervento per ridurre le accise e contenere i prezzi della benzina che pesano sui conti ...