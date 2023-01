Benzinai contro il governo | “Sanzioni inaccettabili”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen –in rivoltail. Questo è il clima che si respira dopo il cosiddetto “decreto carburanti” sull’obbligo di esporre il prezzo medio nazionale vicino alla pompa e sullepreviste.il: “Siamo delusi e arrabbiati” Multe fino a 6mila euro e chiusura dell’attività fino a 90 giorni dopo tre violazioni, ecco il punto della discordia. Inon ci stanno e attaccano il:”Siamo delusi e arrabbiati. Il decreto continua a individuare nei gestori i colpevoli degli aumenti”. Inoltre, dopo una “pausa di riflessione” in cui pareva che lo sciopero fosse scongiurato, se ne torna a parlare. Sempre per le stesse date: 25 e 26 gennaio. Giuseppe Sperduto, presidente di Faib ...

la Repubblica

... Antitrustcinque compagnie L'Antitrust si muovecinque compagnie per il caro benzina . Dopo il decreto carburanti del governo e il primo incontro tra i rappresentanti deie l'...È stato da poco pubblicato in Gazzetta ufficiale il decretoil caro - benzina. I gestori ... Iavranno poi altri 15 giorni per adeguare la cartellonistica anche in autostrada. Le nuove ... I benzinai contro il governo: “Nel decreto multe inaccettabili”. Si va verso lo sciopero Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Dopo il"decreto carburanti"esplode la rivolta dei benzinai. Nel mirino dei gestori degli impianti ci sono le"pesanti sanzioni, con multe fino a 6mila euro e"chiusura dell'attività fino a 90 giorni"dop ...