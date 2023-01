Agenzia ANSA

Aidelle pompe di carburanti di Fegica e Figisc Confcommercio non piace il decreto sulla trasparenza dei prezzi pubblicato sabato dal governo, soprattutto nella parte relativa alle sanzioni che ...Per idiè "inaccettabile" proviene da The Map Report . Benzina:gestori,a queste condizioni lo sciopero è confermato - Ultima Ora Ai gestori delle pompe di carburanti di Fegica e Figisc Confcommercio non piace il decreto sulla trasparenza dei prezzi pubblicato sabato dal governo, soprattutto nella parte relativa alle sanzioni ...(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Ai gestori delle pompe di carburanti di Fegica e Figisc Confcommercio non piace il decreto sulla trasparenza dei prezzi pubblicato sabato dal governo, soprattutto nella parte ...