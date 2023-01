Benzina | Qe | prezzi poco mossi | self a 1 | 820 euro al litro

Sky Tg24

...avviati anche sulla base della documentazione tempestivamente fornita dalla Guardia di Finanza in merito alle infrazioni accertate suidei carburanti praticati da oltre mille pompe di(......" anche sulla base della documentazione tempestivamente fornita dalla Guardia di Finanza in merito alle infrazioni accertate suidei carburanti praticati da oltre mille pompe di(... Prezzi benzina e diesel, ecco le app per risparmiare L’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust) si muove per cercare di capire se il rialzo dei prezzi della benzina, più o meno esattamente pari all’incremento delle accise deciso dal ...Il prezzo alla pompa sarebbe stato diverso da quello pubblicizzato in oltre 1000 distributori sul territorio nazionale. Problemi anche sulla comunicazione delle tariffe all'Osservaprezzi ...