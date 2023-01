Benzina | l' accisa è mobile | ecco il compromesso che frena il caro prezzi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Secondo quanto sottolinea Giuseppe Colombo per La Repubblica del 15 gennaio, è stato approvato lo scudo sul costo alla pompa legato al mercato del petrolio . Il decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale contro la presunta speculazione e l'applicazione di un tetto al prezzo dellasulle autostrade, non è bastato a far cessare lo sciopero dei gestori dei distributori, a cui ...

Today.it

...contenute nel decreto di 5 articoli vi sono i buonifino a 200 euro esentasse validi fino alla fine del 2023, il bonus trasporti da 60 euro per i redditi più bassi, il ritorno dell'...La misura accettata dai benzinai è quella dell'mobile , nonchè la riduzione in maniera proporzionale sull'aumento dei prezzi delle imposte sulla, il quale però non sarà automatico ma ... Benzina e diesel: come cambiano i prezzi con l'accisa mobile Questa mattina, l’Antitrust ha lanciato una serie di ispezioni nelle sedi di cinque compagnie petrolifere, nate dalle segnalazioni della ...L'Antitrust - con il Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza - ha avviato istruttorie con ispezioni nei confronti di Eni, Esso, Ip, Q8 (Kuwait ...