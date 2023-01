Bentornata Lazio | blitz contro il Sassuolo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Si rivede lache conquista la prima vittoria del 2023 e resta al quinto posto. Passa a Reggio Emiliaunsempre più in crisi di gioco e risultati e si mette dietro le spalle le steccheLecce ed Empoli. Zaccagni trasforma con freddezza sul finire del primo tempo un rigore, Felipe Anderson, nel recupero, realizza il gol della sicurezza sotto la curva del Mapei Stadium invasa da seimila tifosi laziali. Il brasiliano segna da centravanti perché, questa è sicuramente la peggior notizia della giornata, Immobile sente la solita fitta al flessore e chiede il cambio dopo nemmeno un quarto d'ora di gioco. Per il resto solo buone risposte per Sarri dopo i problemi avuti in questo inizio d'anno. Squadra più corta, decima partita su diciotto chiusa senza subire gol e una ritrovata solidità difensiva ...

Serie A. Dopo 52 giorni, le formazioni del massimo campionato italiano sono scese in ... La, seconda e in piena lotta scudetto, arrivò quarta al termine del campionato, dietro ad ...I giallorossi agganciano a quota trenta laal quinto posto. 3) Lecce -2 - 1 Lo stadio Via del Mare è tutto esaurito per una sfida da pelle d'oca, la squadra di Baroni cerca il quarto ... PAGELLE - Sassuolo - Lazio, Felipe (falso) vero nueve. Zac scatenato e Luis… Si rivede la Lazio che conquista la prima vittoria del 2023 e resta al quinto posto. Passa a Reggio Emilia contro un Sassuolo sempre più in ...PROVEDEL 6 - Ivan è attento e preciso all'inizio su un Llaurentié particolarmente ispirato. Due parate sicure che non mettono ulteriormente in difficoltà la squadra ...