Benedetta Rossi torna in tv con “Fatto in Casa Per Voi” | le curiosità

(Di lunedì 16 gennaio 2023) News Tv. Una gran bella notizia per gli Italiani:ta con il suo programma cult “inPer Voi“. La popolarissima star del piccolo schermo dal 7 gennaio ha ripreso il suo ruolo in pianta stabile su Food Network (ed in anteprima streaming su Discovery+) a partire dalle ore 14.45. Un appuntamento quello registrato nella splendida cascina situata nelle Marche imperdibile. Leggi anche l’articolo —> Lutto per, il commovente addio sui socialin tv con “inPer Voi”: tutte leta a rallegrare gli ...

ilGiornale.it

è tornata con il suo programma cult: Fatto in Casa Per Voi . La popolarissima star del piccolo schermo dal 7 gennaio ha ripreso il suo ruolo in pianta stabile su Food Network (ed in ......Paluzzi Enzo 20) Papi Gianpaolo 21) Papini Elisabetta 22) Pardo Martina 23) Piola Caselli...23) Piroddu Gabriella 24) Previtali Daniele 25) Quintiliani Antonio 26) Risoli Anna 27)... Fatto in casa con Benedetta: torna in tv la star della cucina Nel giorno in cui Stefano Bonaccini sarà a Torino si saprà se il Pd piemontese avrà partorito qualche alternativa alla candidatura di Mimmo Rossi per la segreteria regionale. Date ed eventi s’intrecci ...Il 2023 comincia in modo molto intenso per Benedetta Rossi, la quale torna a fare i conti con un dolore immenso, mai dimenticato e che ha lasciato un segno profondo nel suo cuore. Solo pochi giorni fa ...