Bendzius e Gentile sugli scudi | il Banco di Sardegna Sassari scappa nella ripresa e domina l’Happy Casa Brindisi

S&H Magazine

... Jones 15 (3/7, 3/6, 4 r.), Robinson 8 (1/3, 2/3, 4 r,), Dowe 15 (5/7, 1/3, 4 r.), Kruslin 14 (1/2, 4/7, 3 r.), Treier 11 (5/6, 0/2, 6 r.),20 (2/4, 4/5, 6 r.),15 (1/3, 3/3, 1 r.), ...... aumentando le rotazioni e la qualità,è in netta ripresa fisica dopo due mesi sfortunatissimi e si vede, mentre Treier migliora di partita in partita, giocando sia al posto diche ... Una fenomenale Dinamo Sassari manda al tappeto Brindisi TagsDinamoUn’altra partita tosta e importante sul cammino della Dinamo, quella con Brindisi, appaiata al Banco con 6 vittorie e 12 punti. La squadra di Bucchi dovrà cercare di chiudere al meglio il gi ...È Dinamo inarrestabile quella che ieri sera la PalaSerradimigni ha surclassato Brindisi per 111-93 bissando il successo di Reggio Emilia e rientrando in piena zona palyoff. (ANSA) ...