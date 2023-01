Bella Ramsay fa coming out come gender-fluid | “Non voglio essere definita in base al genere”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La star di The Last of Us,Ramsey faout aprendosi sulla sua vita privata in una intervista del New York Times. L’attrice ha rivelato di, aggiungendo dicontenta che la sua recente nomination ai Critics Choice Award (per la sua interpretazione nel film Catherine Called Birdy) sia arrivata nella categoria-inclusive Miglior giovane attore/attrice. “Credo che il miosia sempre stato moltoo“, ha spiegato. “Qualcuno con me usa il pronome “lei” e io non ci facevo caso, ma sapevo che se qualcuno mi chiamava ‘lui’ era un po’ eccitante“. L’ex attrice di Game of Thrones ha anche detto che si identificanon binaria quando le viene data una possibilità: ...

