be quiet! presenta i nuovi alimentatori Dark Power 13

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Bela nuova serie diATX 3.013: senza compromessi con certificazione 80 PLUS Titanium bela sua prima serie dicompletamente compatibile con ATX 3.0:13. Proposto in tre modelli da 750, 850 e 1000 watt,13 sostituisce il suo predecessore “12” in tutto e per tutto. Tutti i modelli offrono la piena compatibilità ATX 3.0 per le schede video di nuova generazione. Sono dotati, inoltre, di una ventola Silent Wings da 135 mm migliorata e senza cornice. In termini di efficienza siamo al top grazie alla certificazione 80 PLUS Titanium. Gli appassionati ...

