Basket femminile | le migliori italiane della sedicesima giornata di A1 Matilde Villa fa volare Venezia | Zanardi fa sperare Brixia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Si è disputato nel weekend il sedicesimo turno del massimo campionatoitaliano die in Serie A1 sono state diverse le sfide emozionanti, chiuse al photofinish. E sono diverse anche lea essersi messe in mostra. Ecco ledel fine settimana. Netto il successo esternoVirtus Bologna che ha superato San Giovanni Valdarno per 53-89 e tra le padrone di casa non sono bastati i 12 punti di Alice Milani, mentre tra le emiliane sono state principalmente le straniere a dare spettacolo. Importante successo per ilche supera Faenza 57-49 con l’ultimo quarto a fare la differenza. Miglior marcatrice, con 19 punti, Carlottache ha guidato le bresciane alla vittoria. Vittoria di misura per Campobasso contro Sesto San Giovanni per ...

... 37 - 30 (14 - 11), 51 - 37 (14 - 7), 66 - 47 (15 - 10) Prima giornata del girone di ritorno di Serie A2: Amatori Savona, reduce dalla vittoria a Matelica, ospita ilGirls Ancona, ...Successo a Novara in Serie B delPegli squadra, vittoria esterna e secondo posto confermato Successo a Novara in Serie B delPegli. Sconfitta di misura invece per la prima squadra maschile in Serie C Silver, a un passo dal "colpaccio" a Santa Margherita contro il Tigullio Sport Team, secondo in classifica. ... Prima giornata del girone di ritorno di Serie A2 femminile: Amatori Savona, reduce dalla vittoria a Matelica, ospita il Basket Girls Ancona, compagine marchigiana neopromossa ed in striscia negativa ...