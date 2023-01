Barcellona | Xavi | «Abbiamo dominato il Real Madrid»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Le parole di, allenatore del, dopo il successo per 3-1 nella finale di Supercoppa di Spagna contro ilha parlato dopo la conquista del suo primo titolo da allenatore delcontro il. PAROLE – «Sono molto contento del titolo, soprattutto del modo in cui è arrivato”, ha dichiarato il tecnico. “Quando vinciamo e non giochiamo bene, non sono soddisfatto, stavolta lo sono davvero molto.perso pochi palloni,battuto ildominando tutta la partita… Tutto quello che avevo immaginato è successo alla perfezione. Sono molto contento anche per i giocatori: hanno messo a tacere tante critiche. Critiche ingiuste secondo me. Questo titolo ...

