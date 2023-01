Barcellona | Gavi show | ' Voglio avvicinarmi al livello dei miei idoli Iniesta e Verratti'

Tuttosport

Classe 2004 e Golden Boy del 2022, ha messo in ginocchio il Real Madrid nella Supercoppa vinta dal Barcellona. Luis Enrique ne aveva anticipato il percorso facendolo esordire ... Supercoppa al Barcellona! Gavi show e tris al Real, Xavi batte Ancelotti E' del Barcellona il primo titolo stagionale in Spagna. A Riad, in Arabia Saudita (dove mercoledì si giocherà anche la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter) nella finale della Supercoppa spagnola, i ... Gavi è stato nominato miglior giocatore della finale di Supercoppa di Spagna, in cui il Barcellona ha battuto il Real Madrid per 3-1.