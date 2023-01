Tiscali Notizie

Lesi attendono che l'inflazione resti ai livelli record almeno per un altro anno con un calo solo successivamente. E' quanto emerge dall'indagine condotta dalla Banca d'Italia tra leitaliane dell'industria e dei servizi con almeno 50 addetti. Le attese sull'inflazione al consumo, si legge, hanno " raggiunto in tutti i comparti i livelli massimi dall'inizio della ...: andamento del debito pubblico. - Davos: si apre il World economic Forum. - Usa: ... - Tlc: audizione del ministro dellee del Made in Italy, Adolfo Urso, in commissione Ambiente al ... Bankitalia: imprese si attendono inflazione record a lungo (ANSA) - ROMA, 16 GEN - Le imprese si attendono che l'inflazione resti ai livelli record almeno per un altro anno con un calo solo successivamente. E' quanto emerge dall'indagine condotta dalla Banca ...Il 2023 sarà una grande opportunità per il governo Meloni di lasciare la propria impronta nell'economia italiana.