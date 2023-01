Banchero non basta | Orlando al tappeto sul campo di Denver

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) –Magic alnella notte italiana della regular-season dell'Nba. Il quintetto della Florida si è arreso sul parquet deiNuggets per 119-116 nonostante un'altra buona prestazione di Paolo. La ventenne ala grande-centro nata a Seattle, con cittadinanza italiana, finisce a referto con un bottino personale di 18 punti in 33 minuti di impiego, impreziositi da 2 rimbalzi e 4 assist; il top-scorer della serata è l'idolo di casa Gordon, autore di 25 punti. Vittoria al fotofinish per i Philadelphia 76ers, che si impongono in casa dei Los Angeles Lakers per 113-112: Embiid e James protagonisti della sfida con 35 punti a testa. Altri risultati: Detroit Pistons-New York Knicks 104-117; Los Angeles Clippers-Houston Rockets 121-100; Chicago Bulls-Golden State Warriors 132-118; Brooklyn ...