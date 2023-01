(Di lunedì 16 gennaio 2023) Erano stati il giovane allievo e il grande campione. Oggi non è più così: Francescoè a sua volta campione mondiale di MotoGp in carica. Ma ha ancora bisogno del suo maestro,. E il pilota Ducati ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3 hato un particolare: “Hodi. So che ovviamente è difficile per lui riuscire a far conciliare tutto, con le sue gare in macchina e la bambina è difficile averlo alle gare“, ha dichiarato. “Dopo l’estate – ha spiegato – in ogni gara della stagione ci siamo sentiti al telefono. Da lì in avanti abbiamo avuto questo rapporto dove gli hotantissime cose, a lui ...

Il Fatto Quotidiano

... 'Pecco'ancora in bilico tra il tradizionale n.63 e l'1 da campione del mondo in carica,un suo sogno: "Ho chiesto a Valentino di seguirmi come coach, so che per lui è difficile ...... 'Pecco'ancora in bilico tra il tradizionale n.63 e l'1 da campione del mondo in carica,un suo sogno: "Ho chiesto a Valentino di seguirmi come coach, so che per lui è difficile ... Bagnaia svela: “Ho chiesto a Valentino Rossi di seguirmi come coach” (ANSA) - ROMA, 16 GEN - A una settimana dalla presentazione della nuova Ducati 2023 e a poche ore da una sessione fotografica che svelera' il ...A una settimana dalla presentazione della nuova Ducati 2023 e a poche ore da una sessione fotografica che svelera' il numero impresso sulla Rossa per il prossimo campionato, 'Pecco' Bagnaia ancora in ...