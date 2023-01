AXA Italia e SDA Bocconi ancora insieme per costruire le skill del futuro | al via la terza edizione di “Mastering Data for Insurance”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – – Dopo il successo delle prime due edizioni, riparte il corso di perfezionamento “for”, della durata di 1 anno, realizzato da SDASchool of Management. – Cresce il numero dei partecipanti tra i dipendenti AXA, oltre 40, di cui il 40% donne, con un’età fra i 25 e 51 anni, provenienti da tutte le funzioni aziendali, a testimonianza dell’impegno di lungo periodo del Gruppo sul fronte dello sviluppo delle competenze. – Al centro del percorso, in presenza presso il Campus di SDA, la gestione strategica del patrimonio dei dati aziendali, con oltre 150 ore di lezione, articolate in 7 moduli, su machine learning, deep learning,visualization e molto altro compresa una challenge finale in gruppi. – Giacomo Gigantiello, CEO del ...

Forbes Italia

Sono state queste le parole di esordio di Giacomo Gigantiello , amministratore delegato del gruppo assicurativo, nel presentare lo scorso 24 novembre il primo Angels for Women Forum by...