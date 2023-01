AXA Italia e SDA Bocconi ancora insieme per costruire le skill del futuro | al via la terza edizione di “Mastering Data for Insurance”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) - - Dopo il successo delle prime due edizioni, riparte il corso di perfezionamento “for”, della durata di 1 anno, realizzato da SDASchool of Management. - Cresce il numero dei partecipanti tra i dipendenti AXA, oltre 40, di cui il 40% donne, con un'età fra i 25 e 51 anni, provenienti da tutte le funzioni aziendali, a testimonianza dell'impegno di lungo periodo del Gruppo sul fronte dello sviluppo delle competenze. - Al centro del percorso, in presenza presso il Campus di SDA, la gestione strategica del patrimonio dei dati aziendali, con oltre 150 ore di lezione, articolate in 7 moduli, su machine learning, deep learning,visualization e molto altro compresa una challenge finale in gruppi. - Giacomo Gigantiello, CEO del Gruppo ...

Forbes Italia

Spetta poi all'Unità di informazione finanziaria per l'inoltrare eventualmente alle autorità ... del vicino attico all'Eurosky Tower e della villa da 30 vani all', nella quale abitava prima ......2021 per la cifra di 3.9 milioni di euro fosse 'diviso' tra la società di Seattle e laIM Alts ... Pro Natura Cuneo, Lipu Cuneo, Cuneo Birding,Nostra Cuneo e dal Comitato Salviamo il ... Come Axa Italia sostiene la leadership femminile in azienda (Adnkronos) - - Dopo il successo delle prime due edizioni, riparte il corso di perfezionamento “Mastering Data for Insurance”, della durata di 1 ...Il gruppo assicurativo Axa Italia investe sullo sviluppo delle competenze del futuro dei propri dipendenti e avvia la terza edizione ...