Avvocatessa uccisa a Roma dall’ex | i ristoratori si difendono

(Di lunedì 16 gennaio 2023) : “Martina non è mai stata cacciata via” La sera del 13 gennaio scorso, Martina Scialdone, avvocato di 34 anni, è statacompagno, un uomo di circa 60 anni, Costantino Bonaiuti, sindacalista di Assivolo, sindacato dei quadri Enav, al culmine di una lite scoppiata in un locale di. La lite sarebbe scoppiata durante una cena di chiarimento. Secondo alcune indiscrezioni anche altri clienti del locale sarebbero intervenuti per sedare gli animi. L’uomo era uscito dal locale, mentre la donna si rifugiava in bagno. Secondo quanto emerso dalle prime ore, sembra che la donna sia stata allontanata dal locale, ma alcune persone, forse dipendenti del locale, avrebbero detto: «Martina non è mai stata cacciata via dal bagno del nostro locale, è uscita da sola e tutti eravamo ormai convinti che l’uomo si fosse dileguato perché ormai ...