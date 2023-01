Avvocatessa uccisa a Roma dall' ex | convalidato l' arresto di Costantino Bonaiuti | Il legale dell' uomo | Era in cura per difficoltà

TGCOM

...avrebbe accettato la fine della relazione e in più di un'occasione avrebbe cercato l'... Martina Scialdonedall'ex, prima del delitto dal ristorante è partita una telefonata alla ...Roma, un'dall'ex davanti a un ristorante - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci La polizia a Roma, fuori dal locale nei pressi del quale è avvenuto il femminicidio ... Roma, avvocatessa 35enne uccisa dall'ex davanti a un ristorante, il locale: "Non le abbiamo chiesto di uscire, abbiamo tentato di proteggerla" Tra le decine di omicidi che sono costati l'ergastolo a Matteo Messina Denaro ce n'è uno che è rimasto inciso nella memoria collettiva per la sua ferocia. È ...«Non volevo uccidere Martina, il colpo è partito per errore, mi volevo suicidare». Sono queste le parole che Costantino Bonaiuti, l'uomo che venerdì ha ...