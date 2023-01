Avvocata uccisa Ristoratori | Abbiamo provato a difenderla

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La lite accesa nel locale, la vittima in bagno e lui che infuriato esce in strada: una scena non passata inosservata alle tante persone nel ristorante romano 'Brado' venerdi' scorso, ma che non e' ...

... ma che non e' bastata ad insospettire i presenti sui propositi di Costantino Bonaiuti, il 61enne ingegnere e sindacalista dell'Enav che poi fuori dal locale ha ucciso Martina Scialdone,...Per la Procura di Roma Costantino Bonaiuti ha organizzato e premeditato l'omicidio di Martina Scialdone , l'34ennevenerdì sera in viale Amelia, poco distante dal ristorante Brado dove il 61enne ingegnere e sindacalista dell'Enav e la vittima avevano cenato poco prima. Gli inquirenti partono ... Avvocata uccisa, lunedì il killer davanti al gip. Ristoratori sotto torchio per averla mandata via, al vaglio le immagini delle telecamere Per la Procura di Roma Costantino Bonaiuti ha organizzato e premeditato l’omicidio di Martina Scialdone, l’avvocata 34enne uccisa venerdì sera in viale Amelia, poco distante dal ristorante Brado dove ...“L’ho presa in braccio e l’ho portata davanti al ristorante, ma è morta. Sarei voluto morire io al posto suo”. Sono le parole del 47 senzatetto che ha soccorso Martina Scialdone. "L'ho presa in bracci ...