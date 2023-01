Avatar | La via dell' acqua guida il box office USA per la quinta settimana | 1 | 89 miliardi globali

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Continua la marcia trionfale di: La via, primo al boxUSA per la, da non perdere d'occhio l'exploit'horror M3gan e il nuovo film con Tom Hanks.: La viaresta saldamente alla testa del boxUSA peer laconsecutiva con altri 31 milioni di incasso che lo portano a 563 milioni totali. Con i suoi 1.89, il film è molto vicino a diventare la sesta uscita globale più lucrosaa storiaa storia se supererà gli 1,91di Spider-Man: No Way Home. A livello internazionale, la ...

E con i 2.191.500 euro raccolti,: Ladell'acqua non solo si conferma vincitore del boxoffice italiano del weekend , ma segna anche un altro record , nel nostro paese superando i 40 milioni di euro , per la precisione ...Hot Toys ha presentato a tutti gli appassionati le immagini ufficiali e i dettagli delle sue nuove action figure dedicate al lungometraggio di James Cameron ora in sala:" Ladell'acqua . Il film riporta gli spettatori su Pandora, oltre un decennio dopo il primo, con Jake Sully padre di quattro figli e sua moglie Neytiri insieme alla guida della ... Box Office Cina: Avatar: La via dell’acqua supera i $200M Continua la marcia trionfale di Avatar: La via dell'acqua, primo al box office USA per la quinta settimana, da non perdere d'occhio l'exploit dell'horror M3gan e il nuovo film con Tom Hanks.L'attrice ha raccontato di aver scoperto le intenzioni di James Cameron già nel 2013 e come ha reagito alla notizia insieme alla co-star Sam Worthington.