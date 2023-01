Avatar 3 | l’elemento fuoco e due nuove culture nel sequel | svela James Cameron

BadTaste.it TV

LEGGI -3: James Cameron parla delle culture Na'Vi che ...Everywhere All at Once è il miglior film Il terzo film esplorerà'...All at Once è il miglior film Il terzo film esplorerà......e volentieri delle zone contaminate in cui il nostrodeve ... La vista è meno acuta di quando'ospite era in vita e i loro ...delle spore è stato eliminato. Shambler Analogamente ai ... Avatar 3: James Cameron torna a parlare delle nuove culture del ...